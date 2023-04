Forsvarsansatte anklages for bestikkelse med møbler og køkken

- Det går ud over skatteyderne, der i sidste ende betaler regningen, og tilliden til de offentlige institutioner tager skade, udtalte advokaturchefen i en pressemeddelelse 27. september sidste år.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kom i søgelyset, da Statsrevisorerne i 2019 satte fokus på manglende kontrol ved køb og betaling for varer og ydelser.

I december 2020 endte en straffesag ved Retten i Viborg med, at en tidligere medarbejder i styrelsen blev idømt to års fængsel for at modtage bestikkelse. En kollega blev idømt tre måneders betinget fængsel.

En afdelingsleder fra elinstallationsselskabet Kemp & Lauritzen blev idømt to og et halvt års fængsel i sagen for at have ydet bestikkelse.