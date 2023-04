Bagmand får 15 års fængsel: Smuglede 235 kilo kokain på fly

Den afviste retten dog at bruge.

Anklager Jelena Vestergaard Hansen mener, at dommen sender et vigtigt signal.

- Flytransport giver risiko for indsmugling af narkotika fra alle verdenshjørner.

- Derfor sender det også et vigtigt signal, at der ved domfældelsen er slået hårdt ned på de to indsmuglinger, som er sket gennem Københavns Lufthavn, siger hun.

Sagen trækker spor til et sagskompleks, som er døbt Operation Sixpence, hvor hovedsagen ventes at komme for retten til foråret.