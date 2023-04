321 sigtet for påvirket kørsel før- og under påskedagene

- Omvendt vil jeg sige, at jeg er glad for, at vi har fået de her bilister stoppet derude, så de ikke har kunnet forsage nogen ulykker, siger Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Koncernkommunikation.

De nye tal for sigtelser kan ikke sammenlignes med foregående år, da politiets styrkede indsats i år startede allerede mandag. Tidligere har man kun haft fokus på påskedagene, skriver Rigspolitiet.

- Hvis man er vidne om, at nogen prøver at sætte sig bag rettet, mens de er påvirket, så opfordrer vi til, at man prøver at tale dem fra det.