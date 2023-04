Kvinde dømt for at stjæle hemmeligheder fra sin arbejdsplads

Tirsdag har Retten i Viborg idømt kvinden et års betinget fængsel for at stjæle forretningshemmeligheder. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Da dommen er betinget, skal den som udgangspunkt ikke afsones. Men hun skal gennemføre 200 timers samfundstjeneste.

Retten har fundet den 47-årige kvinde skyldig i hacking og ulovlig erhvervelse af forretningshemmeligheder under særligt skærpende omstændigheder.

- Jeg er tilfreds med dommen. Der er dømt fuldt i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand, siger specialanklager Ulrik Panduro i pressemeddelelsen.