Hvis man når at overføre penge til nogen, der ikke skulle have haft dem, skal man kontakte sig bank hurtigst muligt.

I alt blev der registreret 1099 sager om kærlighedssvindel sidste år.

Ofrene bliver opfordret til at overføre penge til den kriminelle - eller ligefrem presset til det. Og det kan ofte være svært eller tage tid for ofret at indse, at profilen er falsk, og en kriminel står bag.

I 2021 forsøgte kriminelle at svindle sig til 64,7 millioner kroner ved denne metode. De slap afsted med 20,9 millioner kroner, viser tallene fra Finans Danmark.

I 2020 forsøgte de at svindle sig til 63,2 millioner kroner, men slap blot afsted med 6,6 millioner kroner.

I 2019 blev der forsøgt svindel for 44 millioner kroner. Det lykkedes med 17 millioner kroner af dem.