Frivillige reddere får lov at sætte grønt blink på bilen i trafikken

Ministeren håber, at andre bilister vil vise et ekstra hensyn i trafikken, hvis de kan se, at en bil er på vej ud for at redde liv.

Blinket skal dog ikke være akkompagneret af lyd. Og det skal heller ikke fritage reddere fra at følge de almindelige færdselsregler.

- Som trafikant får du mulighed for at trække til siden for en redder, hvis der er køkørsel, eller hvis du selv er søndagsbilist. Du har også mulighed for at holde tilbage, selv om der for eksempel er ubetinget vigepligt.

- Man skal overholde færdselsreglerne, når man kører med det grønne opmærksomhedsblink, men forskellen bliver, at medtrafikanterne får mulighed for at vise hensyn, siger ministeren.

Det skal straffes, hvis blinket misbruges til at nå hurtigere frem til andre formål end livreddende opgaver, siger Thomas Danielsen.