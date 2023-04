Håb for presset ældrepleje: Flere sosu-ansatte går på fuldtid

- De her tal viser, at de seneste års intensive arbejde med at få flere på fuldtid rent faktisk virker. Det er et langt, sejt træk, men det går den rigtige vej, siger han til Momentum.

Kommunerne ser gerne, at flere går på fuldtid, fordi man står over for stor mangel på hænder til at passe flere ældre borgere.

En analyse har tidligere vist, at kommunerne i 2030 kommer til at mangle 16.000 sosu-hjælpere og -assistenter.

Hvis man kan få flere til at gå fra deltid til fuldtid, løser det en del af problemet.