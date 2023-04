Skattestyrelsen efterlyser ejerne af godt 18 millioner kroner

22 banker i hele landet har meddelt, at de ikke har tilstrækkeligt med oplysninger på ejerne af de efterlyste konti til at kunne identificere dem.

Derfor er Skattestyrelsen nu ude med en opfordring til at melde sig til sin bank, hvis man har glemt, at man har en konto eller et depot med en skjult formue.

- Det er sjældent, at vi i Skattestyrelsen ligefrem må efterlyse borgere, der måske har glemt, at de har en konto eller et depot i en dansk bank, siger underdirektør i Skattestyrelsen, Michael Medom Hansen, i meddelelsen.