- En række lande som Tyskland, Holland og Danmark lever ikke op til målsætningen. Men de har forpligtet sig på at øge midlerne til forsvaret, siger Stoltenberg.

I Danmark sker det efter prioriteringer, hvor regeringen har gjort sig upopulær med afskaffelsen af store bededag, som blev koblet sammen med behovet for at bruge flere penge på forsvaret.

Blot syv af de dengang 30 Nato-lande levede sidste år op til målet. Det tal forventer en Nato-kilde dog, vil nå at stige til 18 ud af de nu 31 Nato-lande med Finland, når man når frem til 2024.

Den danske udenrigsminister mener dog, at Danmark ligger godt med i forhold til de øvrige lande i Nato. Både når det gælder den hjemlige oprustning og hjælpen til Ukraine.

- Vi opbygger både de danske kapaciteter og finansierer Ukrainefonden, hvor vi i år bruger i omegnen af syv milliarder kroner. Derfor ligger vi midt i de lande, der i forhold til størrelse yder mest. Det er regeringens ambition, siger Lars Løkke Rasmussen.

I Nato-hovedkvarteret i Bruxelles bliver det anset for helt centralt, at de europæiske lande øger deres forsvarsbudgetter. Det kan i yderste konsekvens være afgørende for at holde sammen på alliancen på tværs af Atlanten.

USA har ikke kun under Donald Trump, men også under tidligere præsidenter kritiseret Europa for at overlade en stor del af ansvaret for forsvaret af Europa til USA.