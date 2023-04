06/04/2023 KL. 06:30

IS-kvinde tilbydes evakuering – men hvordan endte hun og tre andre i Islamisk Stat?

Hun voksede op i et parcelhuskvarter i Nordsjælland og overvejede at uddanne sig til socialrådgiver eller tandtekniker, men endte i stedet i Islamisk Stats selvbestaltede kalifat i Syrien. Jyllands-Posten fortæller, hvordan hun og tre andre kvinder blev radikaliseret og sluttede sig til Islamisk Stat. De har alle anlagt sag mod den danske stat for at genvinde deres danske statsborgerskab.