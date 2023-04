- Mens der er flere ting, som man kan gøre for at lette turen over Storebælt - eksempelvis benytte automatisk betaling i de grønne ekspresbaner og sikre sig, at ens bizz eller nummerpladebetaling virker - må man som trafikant i de travle rejseperioder være indstillet på ekstra rejsetid.

- Det er meget svært at undgå, når mange mennesker rejser på samme tid, siger chef for betalingsanlægget Jens Kjær Nielsen i en skriftlig kommentar.

I alt forventer Sund & Bælt, at 250.000 biler vil benytte betalingsanlægget i påskeferien.

Hjemrejsetrafikken senere på ugen og anden påskedag vil formentlig ikke blive lige så travl, som udrejsetrafikken onsdag og torsdag, vurderer Vejdirektoratet.

- Den bredes ofte over flere dage. Vi har ikke noget erfaringsmæssigt bevist på, at trafikken klumper sig sammen på særlige tidspunkter, fordi der flere dage at rejse hjem i, siger Martin Rytoft.