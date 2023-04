Nu vil byret sætte datoer på processen mod Lars Findsen

Den plan blev imidlertid smidt i skraldespanden, da Højesteret 2. marts efterkom et ønske fra Lars Findsens forsvarere og besluttede at dirigere sagen til Retten i Lyngby.

Denne domstol og ikke Københavns Byret er rette værneting, blev det slået fast.

Lars Findsen er tiltalt for at have røbet statshemmeligheder i samtaler med tidligere rigspolitichef Torsten Hesselbjerg, familiemedlemmer og to journalister, er det tidligere kommet frem.

Angiveligt skal han have talt om et samarbejde mellem Danmark og USA om tapning af kommunikation fra kabler, har flere medier berettet.