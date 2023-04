Ifølge Benny Nielsen, som er arrangør af demonstrationen og direktør i Fredsø Vognmandsforretning i Nordjylland, rammer lovforslaget helt ved siden af. Det siger han til Nordjyske.

- Det her vil gå ud over de små og mellemstore virksomheder. Det er helt tosset, siger han til Nordjyske.

Heller ikke Dansk Erhverv mener, at lovforslaget vil have en gavnlig effekt.

Brian Mikkelsen, som er administrerende direktør i Dansk Erhverv, mener, at det blandt andet vil betyde højere priser for forbrugerne, dårligere transportmuligheder for yderområderne og forringelse af transportvirksomhedernes konkurrenceevne.

Det fremgik af en pressemeddelelse fra erhvervsorganisationen den 30. marts.