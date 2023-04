73-årig mand ramt af knivstik i ansigtet under drabsforsøg

Den 46-årige sigtes for at have forsøgt at slå den ældre mand ihjel. Han nægtede sig skyldig, men dommeren fandt grundlag for at varetægtsfængsle ham i 28 dage i sagen.

Politiet fik en anmeldelse om et knivstikkeri søndag klokken 22.01, og både ambulance og politi blev sendt til stedet.

Her finder de den ældre mand, som er stukket med kniv både i ansigtet og på kroppen. I alt ni knivstik blev han ramt af, har politiet tidligere sagt.

Manden, der er over 70 år gammel, blev efter knivstikkeriet kørt på hospitalet for at blive opereret. Han er ikke i livsfare, og natten til mandag blev hans tilstand beskrevet som stabil.