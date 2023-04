Danmark og Norge donerer sammen 8000 granater til Ukraine

Derfor er det også forventningen, at skuddene bliver doneret sammen med systemerne.

Caesar-haubitser er kraftige, langtrækkende kanoner, der er monteret på en pansret lastbil. Artilleriet kan affyre seks granater på under et minut.

Troels Lund Poulsen har allerede drøftet donationen af de danske drivladninger, fængrør og brandrør med Folketinget.

Udgifterne til donationen bliver finansieret af den milliardstore Ukraine-fond, som et bredt flertal af Folketingets partier præsenterede den 15. marts.

Den nye Ukrainefond har en samlet ramme på cirka syv milliarder kroner i 2023.

Norges forsvarsminister, Bjørn Arild Gram, siger i pressemeddelelsen:

– Ukraine har stort behov for artilleriammunition, og vi bidrager med det, vi kan. Det er vigtig for Europas og Norges sikkerhed, at Ukraine lykkes med at stå imod Ruslands angreb.