Flere danske børn bliver født af kvinder over 45 end af teenagere

Generelt set får danskerne børn senere og senere.

Gennemsnitsalderen for, hvornår danskere bliver forældre, er steget de seneste årtier.

I 2022 var gennemsnitalderen for førstegangsfødende 29,9 år. For 50 år siden var det 24 år.

Også antallet af fertilitetsbehandlinger er steget støt de seneste år.

I 2021 blev der indledt 37.560 fertilitetsbehandlinger i det danske sundhedsvæsen, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Ifølge Ryohei Mogi er fertilitetsbehandling også noget af det, der er med til at gøre det muligt, at endnu flere kvinder over 45 år får børn.

Det er dog ikke uden risici at blive gravid og føde, jo ældre man bliver.

Som årene går, nedsættes kvindens evne til at blive gravid. Kvinder midt i 30’erne har halvt så stor sandsynlighed for graviditet per måned, som da de var i 20’erne ifølge sundhed.dk.