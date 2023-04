02/04/2023 KL. 17:30

Danskerne lever længere, men vi kan blive ældre endnu

Tal viser, at danskernes levealder er steget mere end de fleste andre europæeres. En del af forklaringen på, hvor gammel du bliver, er genetisk bestemt. Resten er op til dig selv. Eksperter fortæller, hvad der skal til for at blive ældre.