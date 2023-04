Studielektor indsættes som ny biskop i Fyens Stift

Han vandt bispevalget 1. marts 2023 efter en valgkamp mod Dorthe Tofte-Hansen, som er praktikpræst for studerende fra Pastoralseminarierne.

Mads Davidsen fik 698 stemmer, mens Dorthe Tofte-Hansen modtog 492. Alle medlemmer af menighedsrådene og alle præsterne i et stift kan stemme ved bispevalg.

Til TV 2 Fyn har han udtalt, at hans vigtigste opgaver er at gøre det lettere at sidde i menighedsrådene, som udgør den overordnede kirkelige ledelse i et sogn.

Desuden vil Mads Davidsen forberede sig på præstemangel, så Fyens Stift ”kan gå den i møde bedst muligt”.

Biskoppen er stiftets øverste myndighed i kirkelige sager, skriver folkekirken på sin hjemmeside.

Hvert stift har en biskop. Dermed findes der 10 biskopper i Danmark og en i Grønland.