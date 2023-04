Mand knivstukket i København ved højlys dag

Den 26-årige er sendt til behandling på Rigshospitalets traumecenter, og det har tidligt søndag eftermiddag derfor ikke været muligt for politiet at afhøre manden.

Lidt efter klokken 13 er ingen endnu anholdt i sagen. Politiet efterforsker sagen og taler med vidner til episoden for at spore sig ind på en mulig gerningsmand og et motiv.