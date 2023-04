Borgere i Danmark skal have politikerprivilegier

De folkevalgte politikere på Christiansborg foreslår at afskaffe flere helligdage for til gengæld at give danskerne privilegier på niveau med politikerne, fordi de er trætte af kritik. Det skriver Ekstra Bladet.

- Vores ekstremt favorable barselsvilkår kan for eksempel udbredes til alle, hvis vi sløjfer anden pinsedag, men vores pensionsvilkår kommer til at koste både skærtorsdag og langfredag - måske endda også Kristi himmelfart for at være helt ærlig, siger Folketingets formand, Søren Gade (V) til mediet.

Ifølge Ekstra Bladet er grundlaget for forslaget, som møder opbakning fra hele Folketinget, at politikerne ikke selv ønsker at opgive privilegierne.