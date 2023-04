Fogeden sætter flere lejere ud af boligen

- Især for de familier, der er på kontanthjælp. Men også for nogle af dem, der er på deltid eller har et lavtlønsjob, siger Ninna Thomsen.

Særlig kritisk er det for de familier, som fra 1. marts har mistet et månedligt børnetilskud. Efter folketingsvalget i november faldt det politiske flertal bag tilskuddet væk, og det er i stedet erstattet af et andet tilskud.

Men den første rate må modtagerne vente med at få udbetalt til juni.

- En alenemor eller -far med to-tre børn har mistet omkring 2000 kroner om måneden. Nogle kan være heldige at kunne låne af familie eller venner indtil sommer, men andre aner ikke deres levende råd, siger Ninna Thomsen.