Nye aftaler skal sikre loft over medicinpriserne

Et prisloft betyder, at der er en maksimalpris for en vare. En udbyder må gerne tage en lavere pris for en vare end prisloftet, men aldrig en højere.

- I en tid med høje stigninger i forbrugerpriserne er jeg meget tilfreds med, at vi med aftalerne holder priserne på apoteksmedicin i ro de næste to et halvt år og endda sænker listepriserne for sygehusmedicin, siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) i pressemeddelelsen.

Aftalen om sygehusmedicin løber frem til 31. december 2024. Den nye aftale betyder, at prisloftet på sygehusmedicin reduceres med 2,2 procent den 1. februar 2024.