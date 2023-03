Meldingen kommer, efter Center for Cybersikkerhed tidligere har frarådet ansatte i staten at have TikTok på deres tjenestetelefoner.

Medierådet for Børn og Unge er nedsat af kulturministeren og beskæftiger sig blandt andet med aldersmærkning af film.

Rådet vejleder også om spil og formidler viden og materialer om børn og unges brug af digitale medier.

I sin vurdering af TikTok lægger Medierådet ifølge DR vægt på, at mediet høster store mængder data, at der bliver delt ulovligt og skadeligt indhold, og at tjenesten anvender forretningsmodeller og mekanismer, som fastholder sine brugere.