Styrelse fik 14 henvendelser om droner efter Nord Stream-sabotage

Tilbage i september og oktober sidste år bekræftede Rigspolitiet, at man havde fået henvendelser om droneaktivitet nær gasfelter i Østersøen.

Tobias Liebetrau, der forsker i cybersikkerhed og maritim infrastruktur på Københavns Universitet, siger til Børsen, at det ikke er muligt at sige, om indberetningerne skyldes øget aktivitet eller øget opmærksomhed.

- Nord Stream viste, uanset hvem der står bag, at nogen har viljen til at udføre destruktive angreb mod energiinfrastruktur. Med det in mente er det vigtigt at tage seriøst.