Næsten 2000 køretøjer beslaglagt som følge af vanvidskørsel

For to år siden fik politiet mulighed for at beslaglægge og bortauktionere køretøjer, som blev brugt til vanvidskørsel.

To år efter er der blevet beslaglagt 1902 køretøjer.

Det viser tal fra Rigspolitiet.

Det er Midt- og Vestjyllands politikreds, der topper listen med 257 beslaglagte køretøjer.