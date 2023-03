25-årig mand idømmes et års fængsel for grooming og sextortion

Her er strafferammen som udgangspunkt fængsel i op til otte år.

Aldersgrænsen for, hvornår en person kan udsættes for grooming, skal være op til 18 år. Dermed overgår det den seksuelle lavalder på 15 år.

Grooming er et engelsk begreb. Det betyder, at en krænker opbygger en relation til et barn med henblik på at begå et seksuelt overgreb.

Det kan både foregå online og offline.

Ud over fængselsdommen har den 25-årige også fået forbud mod at kontakte børn under 18 år de næste fem år.