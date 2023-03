SSI: Covid-19 er stadig omkring - smitte stiger fortsat

Det skyldes, at det ikke længere er nødvendigt at teste for covid-19 i samme omfang, som det var, da Danmark og verden var ramt af en galopperende pandemi.

Efter lukningen vil man kunne få foretaget en PCR-test hos egen læge eller på hospitalet, hvis lægen vurderer, at der er behov for det.

Fra uge 11 til 12 steg antallet af PCR-test med godt og vel tre procent.