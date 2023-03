Landsret udviser irakisk mand i seks år trods barn i Danmark

Fængselsstraffen stadfæstede landsretten.

Den 43-årige mand har irakisk baggrund. Han har et barn i Danmark sammen med sin kone, som er tysk statsborger.

Pistolen skal han have skaffet i Tyskland med den begrundelse, at kiosken tidligere havde været udsat for røveri.

Morten Wosylus Kamp og hans klient havde anket sagen til landsretten i håbet om, at mandens udvisning blev ophævet.

- Vi ville gerne have haft et andet resultat, siger Morten Wosylus Kamp.

De gik også efter, at straffen for at have pistolen skulle henføres under våbenloven og ikke straffeloven, som den blev i byretten.