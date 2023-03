Underviser dømt for at have sex med 17-årig elev

En underviser på en ungdomsskole idømmes seks måneders fængsel for at have haft sex med en 17-årig elev.

Det har Østre Landsret afgjort i en dom torsdag eftermiddag, hvor den nu 48-årige mand er fundet skyldig i at have haft sex med pigen, som han i et par måneder var betroet til undervisning.

Han var tiltalt for gennem cirka tre år at have haft sex flere gange ugentligt - og mindst 100 gange - med pigen, der var 17 år, da det begyndte. Underviseren og pigen havde også hård sex, hvor der blev brugt pisk.