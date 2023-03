Region blev advaret om problemer på kræftafdeling i efteråret

Perioden dækker fra januar 2022 til og med februar 2023.

Kræftpatienter har ellers lovkrav på at blive opereret senest to uger, efter at det er besluttet, at de skal opereres.

Ifølge redegørelsen blev den frist i perioden overskredet med mellem 1 og 56 dage. Det vil sige, at nogle har ventet op til ti uger på at blive opereret.

Værst har overskridelserne været i januar og februar i år, hvor kræftpatienter på afdelingen måttet vente i gennemsnit 22 dage mere end de angivne maksimale ventetider.

DR har talt med regionsdirektør i Region Midtjylland, Pernille Blach Hansen, som dog ikke personligt har læst de omtalte henvendelser til whistleblowerordningen.

Men hun siger, at regionen skulle have reageret hurtigere, fordi der på det tidspunkt ”er patienter i fare”. I stedet fanger de ikke, at det er noget, der haster.