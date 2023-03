Ministerium undersøger muligt forbud mod Satudarah

- Vi kigger blandt andet lige nu på, om der er juridisk grundlag for at lave forbudssager mod andre rocker- eller bandegrupperinger.

Satudarah er allerede forbudt i Holland og Tyskland. Også Norge har onsdag i denne uge taget hul på en sag, der potentielt kan ende med et forbud mod Satudarah.

Herhjemme fik Satudarah i Esbjerg tirsdag forbud mod at bruge gruppens klubhus i tre måneder.

Både Peter Kofoed, der er retsordfører for Dansk Folkeparti, og Mai Mercado, der er retsordfører for De Konservative, giver udtryk for, at de støtter et forbud.