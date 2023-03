Kronprinsesse Mary skal indlede fremstød for dansk design i Milano

Det vil ske med deltagelse af ledende tænkere inden for byudvikling og design, oplyser kongehuset.

Samme aften skal kronprinsessen til en middag arrangeret af Creative Denmark.

Under erhvervsfremstødet vil hun blive ledsaget af erhvervsminister Morten Bødskov (S).

Også i 2021 stod kronprinsesse Mary i spidsen for et dansk fremstød i Milano. Her var der fokus på ”danske traditioner i de kreative fag”, lyder det fra kongehuset.

Samtidig havde fremstødet til formål at fremme kendskabet til danske arkitektur- og designvirksomheders fokus på bæredygtighed og grønne løsninger.