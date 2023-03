Det skriver Fyens Stiftstidende.

Han blev onsdag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Odense, hvor han blev varetægtsfængslet i fire uger.

Fyns Politi ved endnu ikke, hvor mange manden har truet til at sende billeder. Men det drejer sig om ”et større antal” kvinder og piger både over 18 år og muligvis nogle under 15 år, skriver Fyens Stiftstidende.

Den sigtede forklarede selv i retten, at han tilbød ofrene penge for at sende et billede af dem selv uden overdel. Herefter kunne kan bruge billedet til at presse kvinderne til mere, fortalte han ifølge Fyens Stiftstidende.