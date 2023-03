Højesteret løslader frihedsberøvet udlænding efter et år

For at sikre at en mand fra Sudan ville blive udvist for at have arbejdet ulovligt i Danmark, har man frihedsberøvet ham siden hans anholdelse i marts sidste år.

Men nu skal han løslades efter et års tid, fordi sagen er gået i hårdknude.

Det afgør Højesteret.

Han blev 31. marts sidste år anholdt for at have arbejdet ulovligt her i landet.