17-årig anholdt for skudepisode nær skole i Odense

Teenageren, der er fra Aarhus Kommune, blev anholdt af den første patrulje, der ankom til stedet. Han stilles onsdag for en dommer ved Retten i Odense, som skal tage stilling til, om der er grundlag for at varetægtsfængsle ham.

Politiet oplyser ikke, hvad han sigtes for, eller hvordan han forholder sig til sigtelsen.

Skudsagen ikke bunder i en bandekonflikt, vurderer politiet, der mener, at den har forbindelse til en konkret konflikt i det kriminelle miljø. Der gives ikke flere oplysninger om, hvilken konflikt der er tale om.