Analyse: I 2030 vil mangle yderligere 40.000 i sundhedssektoren

Samme konklusion når sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet.

Hver kommer de med deres bud på, hvordan ressourcer kan fordeles mere målrettet.

Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke, peger over for Berlingske på, at eksempelvis operationssygeplejersker skal prioriteres til behandling af patienter med livstruende sygdomme såsom kræftpatienter.

Det skal ifølge hende ske på bekostning af mindre akutte grupper.

Derfor ønsker Camilla Rathcke at ændre behandlingsgarantien, så patienter med ikke-akutte sygdom ikke har ret til at blive behandlet lige så hurtigt som dem med akutte sygdomme.