Politi advarer kvinder med navnet Helga

Kvinder med navnet Helga skal være på vagt over for svindlere, der over telefonen forsøger at få dem til at overføre penge.

Advarslen kommer tirsdag fra Midt- og Vestsjællands Politi, efter at en ældre kvinde med netop det navn formodes at være blevet svindlet for 500.000 kroner.

- Vi har en formodning om, at der godt kan være andre kvinder med samme navn, som kan have været udsat for svindel, siger politikommissær Richard Olsen.