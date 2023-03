Sag mod Claus Hjort om hemmeligheder begynder i november

Men flere medier har berettet, at begge sager drejer sig om, at der skal være givet oplysninger om et samarbejde mellem FE og den amerikanske efterretningstjeneste NSA om at tappe oplysninger fra telekabler. Og påstanden er så, at de to dermed har røbet hemmeligheder om statens sikkerhed.

Claus Hjort blev sigtet i december 2021 efter blandt andet at have medvirket i programmet Lippert på TV 2 News. Tiltalen blev rejst i februar i år.

Hans forsvarer, René Offersen, hævder, at sagen er politisk, og at et nævningeting derfor bør behandle sagen. Det vil sige, at tre dommere og seks lægdommere skal afsige dom i stedet for blot en enkelt dommer og to lægdommere.

Lars Findsen er tiltalt for at have talt over sig i forhold til den tidligere rigspolitichef Torsten Hesselbjerg, journalister og familiemedlemmer. Denne sag er langt mere omfattende end den mod Claus Hjort.

Findsen-sagen blev for nylig af Højesteret flyttet fra Københavns Byret til Retten i Lyngby. Her har man tilsyneladende endnu ikke fastsat datoer til hovedforhandlingen. Men åbenbart skal der findes 28 retsdage i kalenderen.