Drabet skete i forbindelse med et sammenstød mellem to grupper i Cederlunden i Høje Taastrup den 14. november 2021. Det endte fatalt for rapperen, som blev stukket i venstre lunge og hjerte.

Han afgik ved døden to dage senere.

Det kan mærkes i retten, at tilhørerne enten støtter den ene eller den anden side. Tilråb og provokationer dysses ned af betjentene, og retsformanden understreger, at man som tilhører ikke må udtrykke sin holdning - så bliver man sendt uden for døren.

Retten slår fast, at det var den 22-årige, der var drabsmanden, men ud over at indtage rollen som gerningsmand, så optræder han også i rollen som offer i selv samme sag.