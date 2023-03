Mand sigtet for drabsforsøg ved at skyde mod restaurant

En 34-årig mand er blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg ved at have skudt mod restauranten Panino i Nykøbing Falster.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Ingen blev ramt ved skudepisoden. Manden bliver efter planen fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Nykøbing Falster tirsdag klokken 14.00, hvor en anklager vil begære ham varetægtsfængslet i sagen.