PET: Terrortruslen er alvorlig og præget af nye farer

CTA definerer ekstremisme som viljen til at bruge vold eller andre ulovlige handlinger til at ændre eksisterende forhold i samfundet.

Tendensen til øget hybridisering er dog ikke automatisk med til at øge terrortruslen mod Danmark.

- CTA vurderer dog, at hybridiseringstendens overordnet set kan medføre et stigende antal af mødesteder og kontaktflader for ekstremister, særligt online, og dermed øge mulig inspiration på tværs af ekstremistiske miljøer, skriver CTA.

Det kan føre til en øget risiko for, at en person, der både er fascineret af vold og klar til at begå vold, begynder at følge en ekstremistisk dagsorden.

Mens militant ekstremisme udgør den største trussel mod Danmark, er det ifølge PET mindre sandsynligt, at militante islamistiske grupper har kapacitet til at gennemføre større koordinerede terrorangreb i Vesten.