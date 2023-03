30/03/2023 KL. 05:00

Jacob Mark blev taget i plagiat og fortalte en forkert historie om det

SF’s mest populære politiker blev taget i at snyde og holdt sagen hemmelig i mere end seks år, indtil han løftede sløret for sagen i »hudløst ærlig« bog. Nu viser det sig, at centrale oplysninger blev udeladt i bogen, mens andet ifølge en ekspert står »lodret forkert« og »helt i skoven«. Hovedpersonen afviser kritikken.