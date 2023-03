Leverandører til jysk narkofabrik får 16 års fængsel

I sagskomplekset blev der sidste år også afsagt lange straffe.

To mænd fik henholdsvis 18 og 16 år for fremstilling og videresalg af amfetamin. Mængden var 223 kilo.

Produktionen foregik på en ejendom ved Odder. Salget var sat i system. Kunderne indfandt sig ved parkeringspladsen ved et supermarked i byen, har det tidligere været fremme.

Kunderne havde et særligt signal. De stillede en Cocio-kakaomælk på taget af bilen, hvilket identificerede dem over for sælgerne.

Ved at studere krypteret kommunikation lykkedes det for politiets efterforskere at finde frem til de to hollændere, som mandag er blevet dømt. De er 40 og 65 år. Det fremgår af en pressemeddelelse fra NSK.