- Det er den varme luft, der så småt banker på, siger Hans Wanner.

Natten til onsdag kommer der nedbør i form af regn og slud.

- Og så presser de varme luftmasser på, så fra onsdag og frem til fredag bliver det væsentligt lunere med mellem fem og ti grader. Til gengæld får vi også regn af og til, siger meteorologen.

Generelt er det den kolde luft fra nord og de mildere luftmasser fra syd, der gør, at foråret har svært ved at slå igennem for tiden.

Når disse to luftmasser mødes, opstår det luftmasseskel, vi også kender som fronter og kan ses og mærkes i form af skyer, nedbør og blæst.