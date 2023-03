Tiltale: Bandedrab i København blev forberedt i 10 dage

”Det er ikke en børneleg det her.”

Sådan lød en af beskederne under de nøje forberedelser af et angreb på to mænd fra bandemiljøet i København ifølge den tiltale, som Københavns Byret fra mandag skal tage stilling til.

Sidst på eftermiddagen 2. december 2021 kulminerede planlægningen.

Nær Kaffehuset ved hjørnet af Nørrebrogade og Sorgenfrigade blev en mand fra banden NNV ramt i ryggen af et skud fra en pistol. Den 27-årige overlevede ikke. En anden løb væk og undgik at blive ramt.