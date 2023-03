Undersøgelse: Øremærket barsel til mænd virker

Hun glæder sig over, at fædrene ifølge undersøgelsen tager 2,6 uger ekstra - ud over de øremærkede uger, de reelt nu har fået krav på.

Malene Matthison-Hansen kalder de nye regler en kæmpe fordel for alle.

- Børnene får meget mere af begge deres forældre tidligt i livet. I forhold til ligestillingen i hjemmet får faren lov til at tage et ansvar. Kvinder kommer mindre bagud i karriere og løn. Virksomhederne får nogle mere hele medarbejdere tilbage efter barsel, siger hun.

Hun erkender, at de eftertragtede ingeniører har lidt bedre muligheder end mange faggrupper for at opnå gode ordninger såsom som fuld løn under barselsorlov.

Men noget tyder på, at udviklingen går den vej.