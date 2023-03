Skraldemænd udsættes for vejvrede: Folk dytter og råber

- Vi oplever dagligt folk, der holder og dytter, råber og vil slås. Vi forsøger at sige til ARC, at vi er glade for, at de tænker på os.

- Der er ingen af os skraldemænd, der er interesserede i måske at komme en time tidligere hjem for at slide os selv op. Men vi har interesse i at være så lidt til gene i trafikken som muligt.

Ifølge Blessing vil skraldemændene komme til at køre i både morgen- og eftermiddagstrafikken, hvis andetholdet kommer ”for sent i gang”.

- Når vi ikke må få lov at tømme om natten, vil vi allerhelst ud af byen så hurtigt som muligt.

For ARC er det ”altafgørende at sikre medarbejderne den fornødne tid til at udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt”.