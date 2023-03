Skraldestrejke i Købehnavn kan give stort rotteproblem

I flere dage har københavnske skraldemænd strejket, hvilket betyder, at der ikke afhentes skrald.

Og der kan opstå et stort problem, når det kommer til rotter. Det siger Peter Weile, der er selvstændig skadedyrskonsulent og tidligere rottekonsulent i Miljøstyrelsen.

- Jo mere affald der er, jo større er risikoen for, at det trækker flere rotter til, og de vil gemme sig inde i affaldet, sidde i ly, spise og måske ovenikøbet begynde at bygge redder og formere sig. Og så har vi et problem, siger han.