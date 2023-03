Region Midtjylland har ikke en eneste gang indberettet til styrelsen, at de 182 patienter ventede længere, end loven fastslår.

Regionen mener, at reglerne for indberetning er blevet fulgt. De mener ikke, at de skal indberette, når patienterne har accepteret ventetiden.

DR har forsøgt at få svar fra Sundhedsstyrelsen og indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) på, om det er korrekt.

Det var det samme argument, som Sundhedsstyrelsens enhedschef Tanja Popp onsdag pegede på kunne forklare de manglende indberetninger. Det gjorde hun i et interview med Politiken.

Hvis patienten er blevet tilbudt en tid til operation, som ligger efter de to uger, og sygehuset har undersøgt, at patienten ikke kan få tid på et andet sygehus, så skal det ikke indberettes, såfremt patienten har accepteret tiden.

Dermed har patienten altså givet samtykke, lød det.

Den manglende indberetning er i strid med reglerne, har juridiske eksperter vurderet over for DR.