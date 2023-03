Danmark vil etablere fælles nordisk luftvåben med ny aftale

Det var cheferne for de fire landes luftvåben, der i sidste uge underskrev en aftale om at styrke det nordiske samarbejde.

Det skete på Ramstein-luftbasen i Tyskland.

Jan Dam, der er generalmajor og chef for det danske flyvevåben, siger til TV 2, at der fra dansk side er stor appetit på et nordisk samarbejde.

- Og den aktuelle sikkerhedspolitiske situation taler for, at vi rykker tæt sammen. Vi har haft et tæt samarbejde i flere år, og nu sætter vi det mere i system, siger han til mediet.